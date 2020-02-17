«Какая поджарая!»: 51-летняя Бондарчук восхитила стройной фигурой в мини-бикини

Светская львица считает, что ей нужно сесть на диету, но звезды отметили, что она и так бесподобно выглядит.

Светлана Бондарчук не так давно провела несколько недель на Мальдивах. Бывшая жена Федора Бондарчука в свои годы не боится оголяться на публике. Она обладает стройной фигурой, что не устает демонстрировать. Ранее светскую львицу успели подвергнуть критике за сильно откровенные снимки, но она выступает против ханженства. Бизнесвумен дала понять, что из-за чужого мнения не перестает делать то, что ей хочется.

Вернувшись в Москву, 51-летняя Бондарчук решила поделиться еще одним пикантным снимком. Она предстала в мини-бикини цвета мокко. Светская львица продемонстрировала стройные ноги и руки, а также подтянутый пресс. Она призналась, что не ограничивала себя в еде, поэтому теперь подумывает сесть на диету. Сильно ли изменилась ее фигура, Светлана говорить не стала.

«После всего, что было съедено за два дня, сижу на интервальной диете», — написала она.

«А надо ли?», — не скрывая восхищения спросила Яна Рудковская. «Какая поджарая! Прелесть!», — присоединилась Эвелина Бледанс. «Светка, фигура супер! Обожаю такой размер груди. Ну, а ноги бомба!», — добавила Божена Рынска. «Ты где? Отъедайся давай. Не вгоняй в комплексы», — отметилась и Ольга Слуцкер.

Поклонники тоже поразились форме, в которой находится звезда. Многие даже сравнили ее фигуру с тем, как выглядит Дженнифер Лопес в свои 50 лет.

Напомним, что в последнее время многие звезды стали прибегать к интервальной диете. О ней говорила и Наталья Водянова, и Прохор Шаляпин. Даже 20-летняя Стефания Маликова благодаря особому питанию избавилась от лишнего веса. Однако диетолог Елена Соломатина предупредила читателей портала Teleprogramma.pro, что такая методика подходит не всем.

Эксперт отметила, что к интервальному голоданию не стоит прибегать людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта, так как это может навредить здоровью, может развиться даже панкреатит. Нельзя использовать радикальные диеты людям с диабетом, так как это будет провоцировать скачок сахара в крови. Может голодание негативно воздействовать и на щитовидную железу.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Соломатина является квалифицированным врачом-диетологом. Она как специалист давала интервью в студии передачи «На женской половине», где рассказала о том, как правильно худеть. Также эксперт делилась своими знаниями о правильном питании в передаче «Доктор знает» на телеканале о здоровье «Открытый мир». Соломатина в конце 80-х годов окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации общая практика, врач-терапевт. Имеет стаж работы врачом и диетологом более 20 лет.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.