«Пользоваться ею не планирую»: Дунаевский рассказал о пенсии

Композитор не снимает начисления вот уже 15 лет.

75-летний композитор Максим Дунаевский вслед за многими знаменитостями отечественного шоу-бизнеса рассказал о своей пенсии. Журналистам музыкант поведал, что жаловаться на выплаты ему не приходится, ведь помимо прочих заслуг он имеет звание народного артиста, а также ордена. За первое, к слову, от государства идет надбавка в 30 тысяч рублей.

Дунаевский подметил: он сам, не работая, вряд ли смог прожить на эти деньги, но любой другой россиянин вряд ли стал бы на нее пенять.

В разговоре с «Комсомольской правдой» Дунаевский подчеркнул — за последние 15 лет он ни разу не обращался к пенсии. Такой надобности у него сейчас нет, ведь композитор продолжает активно трудиться, писать музыку и получать соответствующие начисления как автор-правообладатель.

«Не то чтобы коплю — лежит она и лежит. Пользоваться ей я и дальше не планирую, потому что собираюсь работать до последнего дня», — сказал он.

Примечательно, что назвать точную сумму Дунаевский отказался. Не постеснялся озвучить сумму пенсии Бориса Моисеева директор артиста Сергей Горох. Он заявил, что исполнитель «Голубой луны» получает не менее 55 тысяч в месяц.