Пятилетняя дочка Навки в платье Dolce&Gabbana пришла на детский праздник

Татьяна Навка несколько дней провела в Сочи. Она покоряла снежные вершины вместе с певицей Жасмин. Подружки не только встали на лыжи, но и продемонстрировали стильные зимние образы.

Чемпионка научила кататься и свою пятилетнюю дочь Надежду. Девочка сначала боялась скатываться по заснеженным склонам, но потом переборола страх. По мнению Навки, девочка уже проявляет свой характер.

А накануне спортивная семья вернулась в Москву. Правда отдохнуть дома им не удалось. Дочка Татьяны сразу оказалась на детском празднике. Для выхода в свет Надежда облачилась в сверкающее платье с пайетками. Блестящие балетки дополнили наряд. Девочка смогла подержать на руках настоящих голубей, потанцевать и поиграть в игры.

«С корабля на бал! Точнее со склонов гор и сразу на детский праздник! Моя Надюша в невероятном платье из новой коллекции Dolce&Gabbana», — отметила Навка.

Многие поклонники поразились тому, как выросла наследница фигуристки. Они одарили ее комплиментами. «Просто ангел! И платье к лицу», «Как же она подросла! Красавица! Надюша, взрослея, становится очень похожа на вас», «Как она тут на папу похожа», «Такая милая девочка», «Ребенок очаровательный, платье красивое, все отлично», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Надежда не раз участвовала в модных показах Валентина Юдашкина. Она пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием. Девочка уже побеждала на соревнованиях, а также блистала на льду в рамках сказочных постановок своей мамы.