Водонаева обвинила Григорьева-Апполонова в пиаре на внебрачном сыне

Телеведущая предложила бывшему «Иванушке» взять пример с Тимура Батрутдинова, который не комментирует новости о «дочери».

Алена Водонаева обвинила солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова в пиаре на внебрачном сыне. Недавно певец стал героем программы «Пусть говорят», на которую пришел, чтобы опровергнуть приписываемое ему Олесей Сазыкиной отцовство. Тогда ДНК-тест показал, что Григорьев родственником шестилетнему мальчику не является.

Водонаеву возмутило, что артист вместо того, чтобы решить проблему без лишнего шума, предпочел активно обсуждать ее на телевидении. По мнению блогера, подобное поведение говорит лишь об одном — Григорьев-Апполонов хотел «попиариться». Таким образом, уверена Водонаева, исполнитель пытается вернуть себе былую популярность.

В колонке для «7 дней» Алена предложила Андрею взять пример с другого «биологического отца» — Тимура Батрутдинова. Он, по словам экс-участницы «Дома-2», схожую ситуацию предпочитает не комментировать, что говорит о его достоинстве и грамотности при подобной стороннем хайпе.

«И судя по тому, что информация эта не всплыла раньше, конспиратор из Тимура — отличный», — резюмировала она.