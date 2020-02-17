«Маме холодно так!»: Собчак запечатлела «шалости» подросшего сына Платона

Ксения Собчак уже больше года находится в разводе с Максимом Виторганом. Как многие знают, она недолго была одна. Несколько месяцев назад телеведущая сыграла свадьбу с новым избранником — Константином Богомоловым. Однако пока влюбленные живут не вместе. Они ждут, пока достоится роскошный особняк в Подмосковье. Однако даже в поездках светская львица предпочитает не расставаться со своим сыном Платоном.

Трехлетний мальчик уже изучает несколько языков, плавает и даже пытается учить свою маму. Иногда Собчак делится забавными роликами с малышом. Так, некоторое время назад она запечатлела, как сын попытался ее обмануть, поменяв пустой стакан на стакан с соком. Теперь телеведущая показала, как ребенок будит ее по утрам. На кадрах Ксения лежит в кровати под пуховым одеялом. В этот момент к ней начинает пробираться Платон и стягивать покрывало.

«Будит меня, такой зайка! Маме холодно так! Ой, холодно!», — сказала звезда и рассмеялась.

Малыш в домашней пижаме все же пробрался ближе к маме. Он радостно улыбался. Многие поклонники восхитились подросшим сыном Собчак. Они отметили, что он очень смышленый и светлый ребенок.

Напомним, что Виторган тоже уделяет время сыну. Время от времени он гуляет с ним, водит мальчика на утренники и разные познавательные места. Актер тоже не одинок. Он строит отношения с Нино Нинидзе.