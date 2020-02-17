«Подписчики не поймут»: Бузова отказалась покупать черную икру

Накануне телеведущая и певица отправилась в Ташкент с концертом. В бизнес-лаунж-зоне аэропорта ей любезно предложили продегустировать деликатес — черную астраханскую икру. Звезда с удовольствием попробовала элитную закуску, с сожалением отметив, что маленькой ложечки ей не хватит.

«Мне, чтоб распробовать, понимаете, надо вот это все скушать», — воскликнула ведущая проекта «Дом-2», указывая на баночку с икрой.

Тогда представитель аэропорта предложила Бузовой приобрести деликатес и назвала сумму – 7700 рублей. На что исполнительница засмеялась:

«Ах, простите, мои подписчики таких цен не поймут», — поразилась Бузова.

В Сети тут же подхватили восклицание певицы, обвинив ее в показной заботе о поклонниках. Сама звезда нисколько не стесняется выбирать для себя люксовые бренды одежды и аксессуаров и всегда с большим удовольствием демонстрирует наряды на себе, а также отдыхает на дорогих курортах.