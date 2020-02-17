Концерты отменены: рэпер Гуф сломал себе ребра

Плохие новости для любителей рэпа: Алексей Долматов, более известный как Гуф, отменил все концерты, запланированные на конец месяца. Больше всего не повезло поклонникам артиста в Самаре. На официальной странице саратовского клуба в соцсетях появилось объявление, сообщающее об извинениях со стороны исполнителя и обещании вернуть всем меломанам деньги за билеты. Причина отмены проста: музыкант подорвал здоровье, умудрившись сломать себе пару ребер, и ему нужно восстановиться. А где лучше всего укрепить организм? Правильно, в Таиланде. Именно туда направился музыкант поправлять свой организм.

На отдых музыкант отправился не один, а со своей новой пассией, Юлией Королевой, которая активно занимается танцами и стала постоянной спутницей Долматова. Как сообщает издание Starhit, недавно пара провела довольно длительное время в Израиле, где музыкант также восстанавливал здоровье и отдыхал. Тем, кто много работает, нужно много отдыхать — остается лишь пожелать Гуфу скорейшего выздоровления.