Смелые и сексуальные: новый состав группы «Фабрика» разделся для глянца

Новый состав группы «Фабрика» разделся для мартовского номера мужского журнала Maxim. Фотографии провокационной обложки появились в Сети на днях. С заглавной страницы на профильную аудиторию из-под кокошника взглянули 42-летняя Ира Тонева, а также 29-летние Мария Гончарук и Александра Попова. Помимо головного убора девушки надели кружевное нижнее белье (оставив обнаженной грудь), а также перчатки без пальцев.

Уже на следующих страницах девушкам становится еще холоднее, потому что их перемещают в горницу с огромным столом. Певицы становятся главным украшением комнаты и в чем-то даже похожи на ангелов: они полностью переодеваются в белые «наряды» — все тот же кокошник, кружевное белье и белая обувь.

«Мы гордимся тем, что «Фабрику» вы всегда узнаете на слух», — гласит одна из цитат героинь номера. Теперь, судя по всему, узнавать артисток будут и по частям тела.

Отметим, что для солистки «Фабрики» Александры Поповой опыт съемки для Maxim не первый. Ранее девушка уже принимала участие в фотосессии в 2015 году.