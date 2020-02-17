«6 раз хотела удалиться»: Брухунова пожаловалась, что публичность портит ей жизнь

30-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устала от публичности. Своими переживаниями по этому поводу она поделилась с подписчиками. Брухунова рассказала, что задуматься об этом ей помогла знакомая, которая задала ей откровенный вопрос. Обдумав, Татьяна призналась — став супругой юмориста, она начала подвергаться гонениям в СМИ, а также вынуждена отбиваться от недипломатичных комментаторов, которые так и норовят написать какую-нибудь гадость.

Татьяна подметила, что причисляет себя к людям непубличным, поскольку не любит бесчисленные мероприятия и многочисленные тусовки. Однако в последнее время она вынуждена быть в центре внимания: обязывает статус.

«За последние 2 года я как минимум 6 раз хотела удалить все аккаунты из соц.сетей. Нет, я не социофоб. Я люблю общение, но меня до ужаса пугает тенденция, что раз меня обсуждают грязные массмедиа», — заявила она.

Супруга Петросяна назвала некоторых из своих комментаторов «стаей психичек» и подчеркнула — она не будет терпеть, как люди поливают ее грязью на сторонних порталах. Единственным вариантом не портить себе нервы Брухунова видит в изоляции — сейчас Татьяна практически не общается с новыми людьми.