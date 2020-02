Девушка без понтов: Адель спела на свадьбе и обвенчала влюбленных

Последний концерт всемирно известной певицы Адель состоялся в далеком 2017 году в Лондоне, с тех пор стадионы больше не слышали ее чудный голос. Зато исполнительница не отказывается выступить на частных вечеринках своих лучших друзей. В прошедшие выходные артистка поступила как раз таким образом.

Дело в том, что одна из ее лучших подруг, Лора Докрилл, решила связать себя узами брака, словом, пропустить подобное мероприятие Адель просто не могла. А какая свадьба без сюрпризов? В разгар мероприятия певица вышла на сцену и исполнила свой хит Rolling in the Deep, оставив в полнейшем восторге всех гостей мероприятия. Также она показала знание не только собственного репертуара, спев легендарную Spice Up Your Life группы Spice Girls, сообщает издание Harpersbazaar.

Помимо выступления у Адель была еще одна, куда более ответственная роль: молодожены попросили артистку обвенчать их — что Адель с радостью и исполнила. Как уже было замечено ранее, звезда взяла себя в руки и смогла сильно похудеть, у нее есть свой личный тренер, и она регулярно посещает спортзал. Своей поклоннице Адель рассказала, что сбросила уже 45 килограммов, а это внушительная цифра, главное, чтобы она смогла вовремя остановиться.