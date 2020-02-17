«Нежный ангел»: 37-летняя Ходченкова вновь показала себя без макияжа

37-летняя Светлана Ходченкова вновь показала лицо без макияжа. Звезда «Домашнего ареста» нередко размещает в личном профиле в Instagram приватные снимки, чем немало восхищает своих подписчиков. Люди в комментариях признаются, что часто ждут от Светы очередного фото, поскольку те выходят очень уютными и их практически не хочется критиковать.

Так, недавно актриса поспешила порадовать публику и разместила черно-белый снимок без грима в домашней атмосфере. На нем задумчивая Ходченкова предстала с растрепанными волосами: кажется, будто вот-вот актриса поделится со смотрящим какой-то глубокой мыслью.

«Настроение – любовь», — емко подписала она кадр.

Подписчики, как и в прошлые разы, не поскупились на комплименты. «Святая простота», «Нежный ангел», «Без макияжа вы еще прекраснее», «Красива как моя «Лада Гранта», «Девочка совсем! Не выглядите на свой возраст», — пишут они ей.