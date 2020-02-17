«Я не умел знакомиться с девушками»: Семен Альтов был очень застенчив в юности

Как заявил сатирик, он мог месяцами смотреть на красавиц, но не решался к ним подойти.

Писатель-сатирик Семен Альтов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что был очень застенчив в юности. Он мог месяцами любоваться понравившейся дамой, но при этом не решался к ней подойти.

«Я не умел знакомиться с девушками. Выбирал понравившуюся даму и месяцами наблюдал за ней. Потом все-таки решался на знакомство. Подходил и говорил: «Вы не хотите сходить со мной на органный концерт?» Честно сказать, я даже не знал в те годы, как орган выглядит. Девушки меня боялись. Смотрели испуганными лицами». Семен Альтов

Как сказал сатирик, он, как и все сверстники в юности, «интересовался женским телом». «Я ходил на секцию бокса. А рядом была женская раздевалка. Дверь в нее была вся в дырочках. Как-то девушки пожаловались, что за ними наблюдают. Вахтер каким-то листом все забил. Через сутки этот лист был весь в дырочках, словно по нему стреляли из автомата», — сказал Семен Альтов.

Кстати, посещение секции бокса ему однажды помогло. «Помню, как провожал двух девушек на почту. По дороге к ним попытались пристать трое парней. Пришлось применить кулаки. У меня нет чувства опасности. Я, к сожалению, никогда не предвижу последствия, но в тот раз дам смог защитить», — сказал сатирик.