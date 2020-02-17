Удобно и быстро: прическа Кейт Миддлтон названа идеальной для работающих мам

По мнению знаменитого британского стилиста Джеймса Джонсона, новая прическа супруги принца Уильяма, которую Кейт демонстрирует в свете уже четвертый выход подряд, невероятно «универсальна и элегантна». Более того, сообщает Dailymail.co.uk, эту укладку стоит взять на вооружение занятым матерям: ее оформление не занимает много сил, а значит Кейт может провести больше своего времени с детьми, а не в кресле стилиста:

«Женственная прическа Кейт с заколотыми наполовину локонами идеально подходит для занятой рабочей мамы, жонглирующей своими тремя детьми и общественными мероприятиями», — констатирует Джеймс Джонсон.

Стилист также подчеркнул: смена стиля Кейт Миддлтон обусловлена не просто сверхплотным графиком герцогини. Заколотые волосы – это практично и удобно. В Южном Уэльсе, вспоминает Джонсон, было невероятно ветрено:

«Такие волосы защищают от непогоды. Кейт была на улице во время шторма, а это укладка, которая будет оставаться на месте и не позволит выбиться локонам из прически», — заметил стилист.

Ранее другой известный британский стилист Сьюзи Хаслер выяснила, в чем секрет безупречного вида Кейт Миддлтон. Тогда-то она и подметила, что супруга принца Уильяма отказалась от любимой укладки в пользу собранным волосам.