«Не экономлю на отдыхе»: Клявер поделился подробностями отпуска на Бали

44-летний Денис Клявер поделился впечатлениями от отдыха на Бали. Исполнитель подметил, что раньше уже бывал в Индонезии 15 лет назад: тогда он оформил путевки «в классическом стиле» — с отелем и оборудованными пляжами. В текущем же году остров удивил его, ведь теперь туристам предлагают жить в более приватных виллах, что помогает прочувствовать местный колорит.

Певец подметил, что Индонезия гармонично совмещает в себе особенности азиатских стран. Сильнее всего российскому исполнителю понравился Убуд – город, считающийся центром танца и музыки. Населенный пункт сумел уместить в себе красивую природу, живую энергетику и очень душевных людей. Отдых Клявера явно не разочаровал.

Что касается финансов, то на отдыхе Денис предпочитает не экономить, но и шиковать не привык. К вопросам трат Клявер относится прагматично и очень рад, что взгляд на деньги разделяет и жена Ирина.

«Я не экономлю на отдыхе, но просто так не трачу деньги направо, налево. У меня трое детей, а также есть люди, которые нуждаются в финансовой помощи, в которой я стараюсь всегда поучаствовать», — рассказывает он «Стархит».