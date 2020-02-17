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«Она хотела быть балериной»: Волочкова удивила фактами из жизни Собчак

Светская львица прошлась по шпагатам Анастасии, а та не стала молчать в ответ.

«Она хотела быть балериной»: Волочкова удивила фактами из жизни Собчак
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press.

Анастасия Волочкова на радио «Комсомольская правда» прокомментировала очередной выпад в ее сторону со стороны Собчак. Шпагаты балерины Ксения назвала «растопырками», а также «нелепыми» и «смешными». Заметим, что произошло это уже не в первый раз.

Уставшая от постоянных нападок телеведущей, Волочкова предложила свою весьма любопытную версию, которая может объяснить антипатию Собчак. По мнению звезды российской сцены, Ксения всю жизнь завидует ее карьере.

«Этот человек ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала», — огорошила Анастасия.

По словам Волочковой, она не раз видела Ксению вместе с ее отцом Анатолием Собчаком в Мариинском театре среди зрителей в то время, как сама она уже блистала на его сцене.

Анастасия также вспомнила нашумевший визит Ксении к ней домой. Напомним, журналистка пришла к звезде, чтобы взять у нее интервью, установила в ее доме скрытые камеры, выставив Волочкову в неприглядном свете. Удивительно, но, несмотря на обиды, балерина готова зарыть топор войны и прекратить это вечное противостояние.

«Я не хочу ее обсуждать и осуждать. Мне просто ее жаль», — сказала Анастасия.

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