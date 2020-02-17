«Девушки у него пока нет»: Денис Клявер рассказал о жизни старшего сына Тимофея

Певец Денис Клявер в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что его 18-летний старший сын Тимофей от предыдущего брака сейчас служит в армии. Он попал в спортроту и проходит службу под Санкт-Петербургом.

«Его мама с бабушкой льют слезы. Они напридумывали себе что-то плохое. Когда я в свое время пошел в армию, то все были удивлены. Сейчас служат всего год – это ни о чем. Считаю, что для парня армия необходима. Она отрывает в хорошем смысле от комфортного состояния. Помогает поверить в свои силы. Он очень повзрослел в учебке за несколько недель. Режим есть режим». Денис Клявер

Как добавил Денис Клявер, он хочет, чтобы сын после армии сын реализовал себя в творчестве. «Актерские способности в нем присутствуют. Может быть будет поступать в театральный. Тимофей уже снимался у меня в клипе. Девушки у него пока нет. Он очень прагматичный и одаренный мальчик», — добавил исполнитель.

Сам Тимофей Клявер отметил, что не боится трудностей армейской жизни. «Я уже прошел курс молодого бойца. Было все, как положено. Подъем в шесть утра. Мы даже пару раз уже стреляли. А еще я занимаюсь тхэквондо. У меня по три тренировки в неделю», — сказал Тимофей Клявер.