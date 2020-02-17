«Неуклюже как-то»: в Сети не оценили танец Брежневой

В феврале на Первом канале состоялась премьера нового танцевального шоу «Dance Революция», в состав жюри которого были приглашены артист балета Сергей Полунин, хореограф Алла Сигалова и певица Вера Брежнева.

В поддержку второго выпуска программы Брежнева разместила на своей странице в Инстаграм видео, в котором исполняет очень пронзительный танец под звуки рояля. Как призналась экс-солистка группы «ВИА Гра», для нее хореография – это один из языков любви:

«Я никогда не училась танцевать, но в концерте хотелось выразить эмоцию именно так», — призналась Вера.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать – многие пришли в недоумение и посоветовали певице делать то, что она умеет лучше:

«Нет, лучше пойте», «Ну танцуете Вы так себе», «Я так каждый день до работы танцую», «Вера, блин… неуклюже как-то», — это лишь часть отзывов под публикацией Брежневой.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал знаменитость, напомнив, что талантливый человек талантлив во всем. Недавно Брежневой исполнилось 38 лет. Свой день рождения она отмечала в Италии.