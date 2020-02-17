У Божены Рынска будет дочь по имени Женя от покойного мужа

Девочка должна появиться на свет у суррогатной мамы уже в ближайшее время.

Светская львица Божена Рынска решила забыть про бесконечную депрессию после смерти мужа Игоря Малашенко, основателя НТВ, и заняться приготовлением комнаты для будущей дочери.

Для журналистки ребенка вынашивает суррогатная мама. По словам Божены, у нее было несколько замороженных эмбрионов. После нескольких попыток их все-таки удалось подсадить спустя три месяца после смерти Малашенко (в июне прошлого года), сообщил сайт КП. Девочка должна появиться на свет уже со дня на день.

«Хлопочу, развешиваю детские платьица на детские вешалочки. Столько любви уже предчувствую…», — поделилась в своем блоге Рынска.

Напомним, супруг Божены покончил собой год назад. В завещании его жена не была указана, поэтому сейчас она вынуждена зарабатывать написанием статей и рекламой в Instagram. Колумнистка надеется, что рождение девочки, которую она планирует назвать Женей, поможет ей отвоевать часть наследства.