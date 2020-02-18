Вячеслав Манучаров удалил молочные железы

Актер театра и кино Вячеслав Манучаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что был вынужден удалить молочные железы. У телеведущего началась гинекомастия.

«Было время, когда я весил в своей жизни 135 килограммов. Потом начал ходить в спортзал. Сильно похудел. Делал потрясающие фотографии, на которых я на доске для серфинга на Мальдивах. Как только перестал заниматься, то стал поправляться. Решил удалить молочные железы. Я больше ничего колоть себе не буду. Фитнес-тренеры в курсе, что я говорю». Вячеслав Манучаров

Как отметил телеведущий, сейчас наблюдается тенденция, когда все хотят быстро раскачаться. «Но мы, слава Богу, это все прошли», — заметил актер.

Его друг певец Стас Костюшкин со своей стороны заметил, что все время быть в одной форме тяжело. «Я вот, например, сильно люблю сладкое, поэтому на тренировках делаю упор на кардио», — заметил он. Кстати, актер Павел Деревянко также сидел в свое время на стероидах. Сейчас он предпочитает их не употреблять.

«Когда мы принимаем, что-то из вне, это могут быть гормоны или какие-то препараты, то синтез собственных гормонов у нас снижается, подавляется. Получается, что если человек с целью наращивания мышечной массы принимает анаболические препараты, то его внутренний синтез подавляется. По сути дела, это может привести к тому, что будет нарушена выработка собственных гормонов. Сказать через какое время – сложно.

У меня в практике были случаи, когда прием этих препаратов сказывался на работе печени. Также может начаться остеопороз. Понижается устойчивость иммунитета. Может нарушаться дифференцировка сперматозоидов, мочекаменная болезнь. Те, кто сидят на стероидах длительное время нередко умирают от заболеваний сердца. У них более высокий уровень артериального давления.

Когда люди принимаем эти препараты, то у них неустойчивое настроение. Психика превращаются в качели. Бывают вспышки ярости. Люди становятся более агрессивными. Как крайний вариант – снижение памяти.

Гинекомастия, как в случае Манучарова, действительно может быть. У мужчин увеличиваются молочные железы, снижается либидо. Структура сперматозоида меняется. У нас есть у всех жировые клетки. Они увеличиваются в размерах. Если прекратить прием анаболиков и препаратов, то молочная железа уменьшится. Не обязательно сразу прибегать к хирургическим методам. Нужно все-таки естественным способом приходить в форму». Нурия Дианова

Нурия Дианова – врач-диетолог. Разработчик методики похудения, известный эксперт ТВ и радио. Лауреат премии «Мама AWARD» в номинации «Медицина, диетология».

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