Наталья Ветлицкая заболела и улетела в Испанию

Наталья Ветлицкая после серии концертов и выступлений на корпоративах в России отправилась отдыхать домой в Испанию. К сожалению, впечатления от возвращения на Родину у звезды 90-х сопроводились неприятностями.

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«Простыла, нос заложен, горло болит», — рассказала Наталья в личном блоге.

Тем не менее, певица призналась, что настроение у нее отличное. Судя по видео, которое Ветлицкая разместила в Instagram, погода в Испании солнечная и теплая.

Дома звезду встретили ее пять собак, которые по какой-то неведомой причине все разом облысели. Несмотря на эту особенность, животные выглядели весьма симпатично.

Напомним, Наталья Ветлицкая появилась в России на концерте, посвященном 50-летию Дмитрия Маликова и на шоу Big Love в честь Дня влюбленных. Также артистку видели на московских корпоративах и светских раутах.

Отметим, что свое возвращение в Испанию Ветлицкая назвала «каникулами», а это значит, что через некоторое время любимицу публики вновь можно будет увидеть на территории постсоветского пространства.

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