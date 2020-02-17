«Я все понимаю, я не модель Армани»: Анна Семенович о «своем» тройном подбородке и пузе

В Сети после выступления в Кремле, посвященного Дню всех влюбленных, появилось фото Анны Семенович, на котором звезда выглядит не просто располневшей – ее хейтеры насчитали на снимке три подбородка. Фотокарточка разлетелась по многим сайтам, дошла и до самой Семенович. Накануне светская львица разместила видеодоказательства того, что никаких проблем с лишними подбородками у нее нет:

«Я все понимаю, я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трёх подбородков, как вы меня выставили на 3 и 4 фотке , у меня есть доказательство моей внешности на первых двух видео ! На этих видео без фильтров видна вся я!» — написала в свое оправдание Семенович.

Знаменитость поддержали многие подписчики и согласились, что Анна в жизни выглядит прекрасно. И что у многих бывают неудачные ракурсы и снимки:

«Зря вы расстроились из-за некрасивого фото. Звёзд Голливуда тоже регулярно подлавливают с неудачными кадрами и любят обсуждать их жиры или худобу. Любого человека можно так «удачно» сфоткать» — написала одна из фанаток.

Анна Семенович довольно часто становится объектом насмешек со стороны хейтеров за свои пропорции. Но девушка уверена: полные женщины – это тренд современности. И нередко не ограничивает себя в еде.