«Можно комплиментов?»: Наталья Рудова в облегающем мини обратилась к подписчикам

Звезда отечественных сериалов и ведущая шоу «Место под солнцем» на МУЗ-ТВ Наталья Рудова в своем блоге в Инстаграм накануне разместила фотографию в миниатюрном платье, чем привела в восторг подписчиков. Она сообщила, что соскучилась по платьям и обратилась к фолловерам:

«А можно просто немного комплиментов в это чудесное воскресенье?» — написала звезда.

Подписчики щедро осыпали девушку лестными и восторженными оценками. Кто-то из поклонников заметил, что с такой фигурой, как у Рудовой, носить можно все что угодно – хоть кеды, хоть толстовки, хоть такое платье – Наталья очень женственна всегда.

Заметим, что в блоге у Рудовой довольно много фотографий в безразмерных худи и длинных толстовках. Но периодически знаменитость балует своих фанатов горячими снимками в купальниках или, как на этот раз, откровенными мини-нарядами.