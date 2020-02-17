Ирина Шейк поделилась игривым фото, оседлав фитнес-красавца

Ирина Шейк немало заинтриговала своих поклонников, выложив игривый снимок в личный блог. В кадре – топ-модель сидит верхом на накаченном красавце. Кое-кто из поклонников решил, что звезда наконец-то забыла про Брэдли Купера и нашла свое счастье.

«Малышка, мы так за тебя рады!», — к примеру, написал один из фолловеров.

Впрочем, большинство пользователей Сети оценили юмор модели, а некоторые откровенно признались, что немного завидуют как Ирине, так и ее знакомому красавчику.

«Прикольно: пришел, на плечах посидел, вроде позанимался», «Я тоже так делаю», «Нам нужен такой тренер», «Хорошо работаешь!», «Такую и я б носил на руках», «Начальница начальников», «Босс», — можно увидеть в комментариях.

А как вы считаете, это новый роман или обычная шутка раскрепощенной модели?