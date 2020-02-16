Ничего лишнего: 50-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в бикини

Актриса и певица Дженнифер Лопес является ярким примером того, что женщина и в 50 лет может быть секс-символом. Звезда регулярно демонстрирует свою обворожительную фигуру в откровенных нарядах, но недавно она опубликовала в Instagram селфи, на котором запечатлела свое тело в обычном бикини. Поклонники получили хороший шанс рассмотреть артистку, не отвлекаясь на яркие наряды и эксперименты стилистов.

«Расслабленная и заряженная», — подписала снимок певица, намекая что отдохнула в оздоровительном центре.

Кстати, недавно тренер Лопес раскрыл секреты ее превосходной формы. Оказывается, звезда упорно тренируется по шесть раз в неделю. Причем она постоянно требует новые упражнения. Так за последнее время знаменитость занималась кикбоксингом, танцами на пилоне и качанием пресса. Добавить сюда хороший сон и здоровое питание — вот и все тайны фигуры 50-летней артистки.

Напомним, 2 февраля Лопес зажгла на «Супербоуле» со своей коллегой по цеху, певицей Шакирой. Обе женщины продемонстрировали прекрасную форму и работоспособность, хотя многим зрителям их выступление показалось слишком пошлым.