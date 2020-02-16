«Они требуют моих извинений»: Водонаева отказалась от участия в ток-шоу

Светская львица Алена Водонаева сообщила поклонникам, что не собирается больше ходит на серьезные телепередачи. Звезда заявила, что федеральные СМИ делают из нее «врага государства». Речь, конечно же, о скандале, который разразился после высказывания женщины о материнском капитале. Алену после него стали часто приглашать в эфиры различных ток-шоу, но вопросами, которые ей там задавали, бывшая участница «Дом-2» осталась недовольна, а использованные против нее аргументы отнесла к разряду «сам дурак».

«Я им о том, что вы мне пишете и рассказываете о реальной жизни, но в ответ получаю лишь оскорбления. Я им о реальном положении дел, о том, что я вижу своими глазами. О том, что показывают по Первому у Гордона и на «России» у Малахова, а они требуют моих извинений. Я просто не могу поверить в такой абсурд, за каких идиотов нас держат?» — написала Водонаева в Instagram.

Женщина подчеркнула, что она лишь озвучила проблему, а потом к ее мнению присоединились тысячи людей. Сейчас же она призвала поклонников объяснить их друзьям и родственникам ее ситуацию. Бывшая телеведущая предполагает, что история с ее травлей еще не скоро закончится.

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Напомним, Водонаеву критикуют за ее слова о том, что в России «быдло» будет рожать ради материнского капитала. Алена призывала женщин не рожать, если они не уверены, что смогут прокормить и воспитать ребенка. На ее позицию отреагировал даже сам президент, а позже модель вызвали в полицию по заявлению оскорбленного гражданина.