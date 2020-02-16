«Она не только наглая, но и гнилой человек»: бывшая жена Джигарханяна о Цымбалюк

В передаче «Новые русские сенсации» вышедшей на канале НТВ в это воскресенье все внимание зрителей было приковано только в одному человеку, Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что же на самом деле было между ней и Арменом Джигарханяном и как так вышло, что любовь превратилась во взаимную неприязнь. Пианистка в студии телепередачи ответила на многие вопросы, которые до сих пор не давали покоя поклонником такой неоднозначной пары. Но главное, что была и другая точка зрения на конфликт, прошлая супруга артиста, Татьяна Сергеевна Власова, рассказала о том, как она впервые вышла на своеобразный бой ради своего мужа.

По словам Цымбалюк, при встрече Власова сразу же принялась ее оскорблять на чем свет стоит, она так же заметила, что как-то иначе Татьяна общаться просто не умеет. При этом у бывшей супруги Джигарханяна совсем иное мнение на этот счет. По словам Власовой, при встрече она сказала Цымбалюк всего одну фразу, о том, что она наглая, после чего пианистка тут же сорвалась с места и с криками убежала, рассказав всем вокруг, что ее чуть ли не избили.

«Она не только наглая, она гнилой человек» — такой вывод о Виталине сделала Татьяна.

Также стало понятно, откуда пианистка брала деньги на все покупки, она не скрывая заявила, что решением всех проблем была банковская карта Джигарханяна, которую тот ей доверил. Еще она рассказала, что однажды артист прямо сказал Цымбалюк купить себе машину, она и купила, выбор пал на дорогой мерседес.