«Это не мои люди»: Билли Айлиш назвала свое выступление на «Оскаре» провальным

Весь мир шоу-бизнеса рукоплескал 18-летней певице Билли Айлишь, которая исполнила культовую песню Yesterday группы The Beatles на церемонии «Оскар 2020». Выступление молодой артистки было посвящено памяти тех, кто покинул киноиндустрию в прошедшем году и получилось очень трогательным. Однако, как оказалось, сама звезда им недовольна.

В интервью программе New Music Daily она призналась, что ее перфоманс был провальным. Она назвала его «дерьмом» и «мусором». Причина заключалась в том, что певица не очень хорошо себя чувствовала, да и общая остановка заставляла ее ощущать себя некомфортно.

«Оскар» — это не мои люди, — призналась она. — На «Грэмми» было не так страшно, потому что там были музыканты… Я знаю большинство из них, и они меня знают. А на «Оскаре» — одни кинозвезды»…

В целом церемония произвела на молодую артистку ужасное впечатление, и она хотела, чтобы все это поскорее закончилось. Впрочем, это может быть не последний раз, когда Айлиш выступила на «Оскаре». Уже сейчас она записала песню для нового фильма о Джеймсе Бонде. Вполне возможно, эта композиция принесет ей статуэтку на следующей церемонии. Ну или любая другая песня к фильму, которых у такой популярной звезды, наверняка, будет множество.