«Он был очень одиноким человеком»: Цымбалюк-Романовская об отношениях с Джигарханяном

В передаче «Новые русские сенсации» вышедшей на канале НТВ 16 февраля внимательно разобрали один из самых громких скандалов российского шоу-бизнеса последних лет, а именно, встречу, любовь, отношения и разрыв Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Женщина наконец-то раскрыла все карты и рассказал правду о своих чувствах к великому артисту.

Как оказалось, первая встреча с Джигарханяном произошла вовсе не случайно, она подговорила свою подругу, которая была в руководящем составе театра, в который приезжал артист, чтобы та устроила им тайную встречу. Разумеется, это было невозможно, но зато Виталина смогла написать трогательное письмо и с помощью подруги передать его Армену, а в конце письма она оставила свой номер телефона, надеясь лишь на удачу. К счастью, а может и к большой беде, артист не выбросил ненужную бумажку, а внимательно изучил все написанное своей юной поклонницей и сразу же ей перезвонил. С этого момента роман и начался.

Цымбалюк также поделилась подробностями о том, как жил артист в одиночестве. По ее словам, Джигарханян был практически забыт близкими людьми, даже ел он ту еду, которую в банках приносили ему сотрудники театра, а если, например, он хотел суп, то покупал его в ближайшем супермаркете и разогревал в микроволновке. Нормальным существованием это назвать трудно.

«Он был очень одиноким человеком» — так охарактеризовала артиста Виталина.