«Пока не заблокировали и на свободе»: Киркоров отметил миллион просмотров клипа «Романы»

Артист снял провокационный музыкальный ролик и теперь борется с нападками возмущенных зрителей.

Опубликованный на YouTube клип Филиппа Киркорова «Романы» набрал более миллиона просмотров. По этому поводу певец сделал пост в Instagram, не забыв сделать реверанс всем, кто считает его новое видео оскорбительным и непотребным.

«Пока не заблокировали и на свободе, — написал поп-король российской эстрады. — Слава Богу, у нас общество не совсем заболело — здоровых, умных и современных зрителей миллионы».

Напомним, Филипп снялся в клипе в роли католического священника, которого обуревают греховные страсти. Вокруг «падре» танцуют развратные монахини, но главной соблазнительницей является прихожанка, сыгранная Екатериной Варнавой.

Очевидно, Киркоров знал, что подобное видео вызовет недовольство в обществе верующих людей, как было с клипом «Ленинграда» с отсылками на Иисуса. Теперь же певец доблестно выдерживает напор возмущенных хейтеров. Последним даже удалось заблокировать ролик в социальной сети, но звезде удалось отстоять свое творение, и вот оно идет к двум миллионам просмотров.

А вам новый клип Кирокорова показался возмутительным?