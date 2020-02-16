Дочь Толкалиной разрисовала актерский диплом матери карандашом для глаз

18-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной Мария уже интересует прессу не менее, чем ее звездная мать. Красавица-Маша недолго ходила в завидных невестах и недавно уже объявила дату свадьбы со своим избранником. Девушка строит карьеру художника: рисует орнаменты и занимается видеопроекциями в камерном театре своей матери.

Ко дню рождения Толкалиной портал Teleprogramma.pro узнал, почему ее наследница выбрала именно это направление. Могла ведь легко стать актрисой, с ее-то генами.

«Она всегда была художницей, с самого рождения. Она доказала это, когда была еще совсем маленькая: мой диплом ВГИКа разрисован карандашом для глаз, он до сих пор лежит в таком виде, — рассказала Любовь. — Дочь всегда рисовала: на стенах, на диванах. В детстве она была гиперактивным ребенком, и единственное, чем ее можно было отвлечь, — это усадить рисовать. И я этим часто пользовалась. Даже в аэропортах у меня наготове всегда были альбомные листы, планшет, ручки и карандаши — чтобы обезопасить себя. Потому что, только отвернешься, она уже едет куда-то на ленте для багажа или машет рукой с той стороны паспортного контроля».

Любовь всегда направляла неуемную энергию дочери в рисование, так и получилось, что девушка выросла талантливым иллюстратором. Актриса призналась нашему изданию, что мечтает о том, чтобы когда-нибудь в печать вышла книга сказок Ханса Кристиана Андерсена иллюстрированная Марией, потому что ее графика — по-настоящему волшебная.