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Дочь Толкалиной разрисовала актерский диплом матери карандашом для глаз

Актриса рассказала, как ее наследница выросла талантливой художницей.

Дочь Толкалиной разрисовала актерский диплом матери карандашом для глаз
Любовь Толкалина души не чает в своей красавице-дочке. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba/

18-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной Мария уже интересует прессу не менее, чем ее звездная мать. Красавица-Маша недолго ходила в завидных невестах и недавно уже объявила дату свадьбы со своим избранником. Девушка строит карьеру художника: рисует орнаменты и занимается видеопроекциями в камерном театре своей матери.

Ко дню рождения Толкалиной портал Teleprogramma.pro узнал, почему ее наследница выбрала именно это направление. Могла ведь легко стать актрисой, с ее-то генами.

«Она всегда была художницей, с самого рождения. Она доказала это, когда была еще совсем маленькая: мой диплом ВГИКа разрисован карандашом для глаз, он до сих пор лежит в таком виде, — рассказала Любовь. — Дочь всегда рисовала: на стенах, на диванах. В детстве она была гиперактивным ребенком, и единственное, чем ее можно было отвлечь, — это усадить рисовать. И я этим часто пользовалась. Даже в аэропортах у меня наготове всегда были альбомные листы, планшет, ручки и карандаши — чтобы обезопасить себя. Потому что, только отвернешься, она уже едет куда-то на ленте для багажа или машет рукой с той стороны паспортного контроля».

Любовь всегда направляла неуемную энергию дочери в рисование, так и получилось, что девушка выросла талантливым иллюстратором. Актриса призналась нашему изданию, что мечтает о том, чтобы когда-нибудь в печать вышла книга сказок Ханса Кристиана Андерсена иллюстрированная Марией, потому что ее графика — по-настоящему волшебная.

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