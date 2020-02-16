«Всей моей жизнью движет любовь»: Толкалина никогда не испытывала безответных чувств

Актриса призналась, что все повороты в ее судьбе происходили не из-за случая, а из-за любви.

16 февраля свой день рождения отмечает актриса Любовь Толкалина. Ей исполнилось 42 года. Портал Teleprogramma.pro позвонил артистке и узнал, какое значение в ее судьбе сыграло ее романтичное имя.

«Всей моей жизнью, наверное, потому что дедушка назвал меня Любовью, движет любовь. Все в моей жизни всегда было из-за любви. И я вообще способна развиваться и двигаться дальше только через любовь», — призналась звезда театра и кино.

Раньше актриса говорила в интервью, что ее жизнью движет случай, но, проанализировав прошедшие годы, она поняла, что все происходило из-за другой великой силы. Она поступила на актерские курсы во ВГИК, потому что была влюблена в режиссера-студента, который снимал ее для рекламы в юном возрасте. Молодой человек убедил девочку стать артисткой, вместо того, чтобы поступать в институт физкультуры, куда она изначально хотела. Уже во ВГИКе у Толкалиной была первая большая любовь — с однокурсником Вадимом Медведевым. Сейчас они активно сотрудничают, принимая участие в проектах друг друга.

Послушав откровения актрисы, мы не смогли не спросить ее, какая любовь дает большее развитие: несчастная или взаимная.

«В моей жизни никогда не было безответной любви. Она всегда была разделенная и счастливая. Я вообще считаю, что любовь не может быть несчастной, это уже какое-то другое чувство. И самый страшный случай, когда человек в тебя влюблен, а ты не можешь ответить взаимностью. Такое в моей жизни было. И это очень печально», — призналась Толкалина.

Напомним, актриса никогда официально не была замужем. Долгое время она жила в незарегистрированном браке с режиссером Егором Кончаловским. От этого союза родилась дочь Мария. Пара объявила о расставании в 2017-м, а в прошлом году в прессе активно муссировались слухи о том, что Толкалина встречается в телеведущим Джоном Уорреном и музыкантом Борисом Гребенщиковым. Женщина заявила, что это все — выдумки.