Научилась красить губы: дочь Кудрявцевой заинтересовалась маминой косметикой

Полуторагодовалая дочка Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова растет настоящей модницей. Кроха уже проявляет интерес к маминой косметичке. Правда пока ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой разрешает Машеньке пользоваться исключительно бесцветной гигиенической помадой. В то время, как малышка подкрашивала губки, супурга хоккеиста снимала все происходящее на камеру смартфона. Лера не стала запрещать дочери изучать ее косметику: поддерживая любознательность Маши.

Ни для кого не секрет, что Лера Кудрявцева старше своего мужа на шестнадцать лет. Сама светская львица нисколько не комплексует из-за значительной разницы в возрасте, откровенно отвечая хейтерам и поклонникам на вопросы, касающиеся частных аспектов ее личной жизни. Так, знаменитость устроила импровизированную викторину в анонимном формате.

Беседуя с верным почитателями, соведущая Оскара Кучеры уточнила, что она абсолютно не переживает из-за появления мимических морщинок, так как с этим явлением в итоге столкнуться все. Больше всего Лера боится стать немощной в старости. На съемках передачи «Звезды сошлись» избранница Игоря Макарова подметила, что никогда не простит мужу измену и сразу подаст на развод, если узнает о неверности своей второй половинки.

К слову, о возрастных изменениях в одном из интервью рассуждала и жена 82-летнего Андрея Кончаловского. Юлия Высоцкая уточнила, что зачастую европейские женщины в глазах своих мужчин остаются все такими же привлекательными, даже несмотря на появление несовершенств кожи. Сама же актриса уточнила, что боится стареть.