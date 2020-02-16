«Номер один»: Разин рассыпался в комплиментах Ольге Бузовой

Андрей Разин неожиданно рассыпался в комплиментах Ольге Бузовой. И, похоже, что продюсер сделал это на полном серьезе. Хвалебную оду звезде «Дома-2» он опубликовал в личном блоге.
«Оля Бузова становится все более неотразимой, лучшей моделью России. Мы уже ни про кого, кроме нее, не разговариваем, потому что Оля действительно является номером один. Это я вам говорю, как главный продюсер Советского Союза. Олечка, молодец! Хорошо выглядишь. Умница! Так держать! Помни, что ты у нас на первом месте», — написал продюсер «Ласкового мая».
Музыкального деятеля поддержал психолог Сергей Ланг.
«Оля большая молодец и профессиональная ведущая», — заявил он.
Также с продюсером согласился один из пользователей Сети Вячеслав Каспарьян, после чего Разин по какой-то причине отключил к посту комментарии.
Отметим, что артистический талант и внешность – вещи субъективные и довольно. Но вот предпринимательский гений Бузовой фактически неоспорим. В свои 30 с небольшим Ольга Бузова в 2019 году попала в список Forbes, как одна из самых успешных российских звезд. После Хабиба Нурмагомедова она оказалась на втором месте списка с годовым доходом в 4,4 миллиона долларов.
Напомним, ранее мы писали о неоднозначном видео с участием Ольги Бузовой. В кадре звезду ведут двое мужчин, сама же ведущая «Дома-2» еле держится на ногах.