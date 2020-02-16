«Фотошопу спасибо»: Собчак засмеяли за слова о естественной красоте

Телеведущая в своем блоге заявила, что в ее внешности нет места силикону.

Ксения Собчак выступила в своем Instagram за естественную красоту, проиллюстрировав пост эффектной портретной фотографией. «Все натурально, и никакого силикона», — написала она про себя.

Этим заявлением телеведущая вызвала шквал обсуждений. Многие фолловеры скептически отнеслись к словам светской львицы, решив, что снимок обработан фотошопом.

«Еще выставленный свет и фильтры, ничего лишнего», «Согласна. А самый лучший эффект дают фотофильтры», «Офигеть, как красиво, с учетом того, что естественной красоты немного», «Ксения, а разве у вас натуральный объем губ?», «Фотошопу нужно передать спасибо», «Ксюша, не вводи людей в заблуждение: губы, видать, тоже без инъекции и препаратов? Очевидно же невооруженным взглядом, что работа была над ними!» — пишут люди в комментариях.

Впрочем, далеко не все восприняли слова телеведущей в штыки, часть подписчиков согласилась с телеведущей, отметив ее привлекательную внешность.

«Вау! Очень красивая вы, Ксения. Я тоже за натуральное старение. И в почти 40 выгляжу на 32/35», «Наконец-то, что-то мудрое сказали. Выглядите хорошо на этом фото. Так держать», «Побольше бы таких женщин в России и жизнь наладится», «Вы – прекрасный пример, Ксения. Правы на все 100%. Все эти опухшие перекаченные морды – это ужас», — написали люди в блоге звезды.

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