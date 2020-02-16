Мамина модница: дочь Климовой в алом зимнем костюме покаталась на ледянке

Екатерина Климова вместе с четырехлетней дочкой Беллой сходила на импровизированную заснеженную горку, не забыв взять с собой ледянку. Готовясь к прогулке, 42-летняя актриса одела дочь в утепленный дутый костюм алого оттенка. Наряд малышки дополнила красная шапка, искусственный мех на капюшоне куртки и детские непромокаемые варежки.

В одном из недавних интервью Екатерина призналась, что ее младшая дочка обладает темпераментным характером. При этом, как и 17-летняя Елизавета, кроха вполне может обходится без внимания со стороны взрослых, если она увлечена каким-то занятием. Если Белла играет, она не просит звездную маму отложить все важные дела для того, чтобы составить ей компанию. В этом плане девочка вполне самодостаточна.

По словам актрисы, она не препятствует отцам своих детей навещать и общаться с отпрысками. Старшую наследницу Климова родила от ювелира Ильи Хорошилова. Мужчина женат на Елене Бирюковой. В новых отношениях у него родилась дочь Аглая, ей семь лет. В союзе с Игорем Петренко у Екатерины появились двое сыновей: Матвей, ему тринадцать лет и Корней, ему одиннадцать лет.

От третьего мужа Гелы Месхи актриса родила дочку Беллу. Еще летом стало известно о том, что пара приняла решение разойтись, официально оформив развод.