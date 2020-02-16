«Мне одной это кажется ненормальным?»: Миро разнесла Собчак за «голые» фото

Ксения снялась с Глюкозой и Яной Расковаловой топлес на Мальдивах.

Ксения Собчак на День Валентина решила раззадорить публику пикантным фото. В личном блоге она предстала топлес вместе со своими подругами Яной Расковаловой и певицей Натальей Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) топлес. Грудь девушки прикрыли друг другу ладошками.

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Из подписи к снимку стало известно, что поставил сей незамысловатый сюжет муж светской львицы режиссер Константин Богомолов. А фотографировал супруг Расковаловой. Благоверный Глюкозы никак обозначен не был. Блогеру Лене Миро это показалось странным.

Акула пера предложила своим подписчикам в ЖЖ смоделировать ситуацию, когда две семейные пары и одна «никому ненужная» Глюкоза устроили фотосессию с обнаженной грудью…

«А дальше что? Все вместе отправитесь ужинать? Мне одной это кажется чем-то не совсем нормальным?» — обратилась она к публике.

Лена даже призналась в том, что она ханжа. Особенно, если дело касается мужа и чей-то чужой обнаженной груди.

Также блогер обратила внимание на то, что размер груди Собчак чудесным образом меняется на разных снимках. По мнению Миро, на фото в аккаунте телеведущей она есть, а вот на карточках из блогов ее подруг груди практически нет.