«Мне одной это кажется ненормальным?»: Миро разнесла Собчак за «голые» фото

Ксения Собчак на День Валентина решила раззадорить публику пикантным фото. В личном блоге она предстала топлес вместе со своими подругами Яной Расковаловой и певицей Натальей Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) топлес. Грудь девушки прикрыли друг другу ладошками.
Из подписи к снимку стало известно, что поставил сей незамысловатый сюжет муж светской львицы режиссер Константин Богомолов. А фотографировал супруг Расковаловой. Благоверный Глюкозы никак обозначен не был. Блогеру Лене Миро это показалось странным.
Акула пера предложила своим подписчикам в ЖЖ смоделировать ситуацию, когда две семейные пары и одна «никому ненужная» Глюкоза устроили фотосессию с обнаженной грудью…
«А дальше что? Все вместе отправитесь ужинать? Мне одной это кажется чем-то не совсем нормальным?» — обратилась она к публике.
Лена даже призналась в том, что она ханжа. Особенно, если дело касается мужа и чей-то чужой обнаженной груди.
Также блогер обратила внимание на то, что размер груди Собчак чудесным образом меняется на разных снимках. По мнению Миро, на фото в аккаунте телеведущей она есть, а вот на карточках из блогов ее подруг груди практически нет.