Отпуск без детей: Бородина проводит романтический уикенд с мужем в Италии

Ксения Бородина является не только телеведущей, но и примерной мамой. Она старается меньше выходить в свет, чтобы больше времени уделять своим детям. У девушки подрастают дочери: 10-летняя Маруся и четырехлетняя Теона. Обычно она неразлучна с наследниками, но похоже, что ближайшие дни звезда телестройки проведет только в компании мужа Курбана Омарова. В День всех влюбленных пара уехала в Италию.

В соцсети Ксения поделилась снимком, на котором завтракает в Венеции. Несмотря на солнце, погода прохладная, поэтому телеведущая облачилась в лосины и водолазку темного цвета. Потом она с возлюбленным отправилась кататься по каналам и изучать местные достопримечательности. Для такого случая она разбавила образ розовым пальто прямого кроя, а также сумкой Louis Vuitton, которую повесила через плечо.

«В Италии всегда кипит жизнь, тут ты всегда чувствуешь себя женщиной на 100 процентов, это ощущение всегда тут с тобой. Тут всегда много разговоров, вкусной еды и бешеная энергетика повсюду. Все обсуждают, говорят, говорят… Все как я люблю. Идеальная картинка. Даже если на повышенных тонах говоришь, никто не обернётся, тут там многие разговаривать, все эмоционально до мурашек… И самое приятно, когда они узнают, что мне 36 никто не верит. Все говорят „не может быть“, а это приятнее всего», — поделилась Бородина.

Она также попала на Венецианский карнавал, который продлится до 25 февраля. Многие поклонники были рады за звезду и отметили, что она стильно выглядит. «Как же стильно одета», «Стильная молодая мама», «Отличный лук», «Роскошная», «Отличного отдыха», «Приятная пара», «Ксюша, прекрасно выглядите», — прокомментировали пост подписчики. К слову, детей в поездку супруги брать не стали.