«Это любовь»: Волочкова в полупрозрачном платье страстно поцеловалась с Джигурдой

Балерина удивила поклонников, проведя День всех влюбленных в компании скандального артиста, а не своего жениха.

Анастасия Волочкова недавно с размахом отметила свой день рождения. Балерине исполнилось 44 года. Она решила не упускать шанса и прямо во время торжества объявила, что в этом году сыграет свадьбу со своим таинственным возлюбленным. При этом позже артистка призналась, что против официального выхода замуж. Ставить штамп в паспорте, по ее мнению, совсем не обязательно и даже обременительно.

Похоже, что отношения у Волочковой и ее избранника достаточно свободные, так как в День всех влюбленных балерина провела время с Никитой Джигурдой. Она предстала в черном полупрозрачном платье, подчеркивающем ее постройневшую фигуру. Роскошную шубу в помещении артистка предпочла скинуть с плеч. Она не просто пообщалась с Джигурдой, но и страстно с ним поцеловалась.

«А вот и рыцарь ко мне приехал в День влюбленных на вороном коне с белыми розами! Никита — это любовь! Отмечаем», — написала она.

Певец в сою очередь назвал Анастасию «богиней». Поклонники были удивлены увиденным. Одни решили, что Джигурда и является женихом балерины, другие были поражены таким проявлениям дружбы.

Однако чуть ранее с праздником Волочкову поздравил ее возлюбленный. С самого утра он украсил дом воздушными шарами и коробку в форме сердца с цветами.

«Вот эта милая и изысканная «валентинка» от любимого тронула мое сердце. Это такое счастье-любить и быть любимой», — хвалилась звезда.

Напомним, что Джигурда после долгих судебных разбирательств стал обладателем многомиллионного наследства своей подруги Людмилы Браташ. За годы тяжб он успел расстаться со своей женой Мариной Анисиной и вновь с ней сойтись. Теперь артист тоже планирует пышную свадьбу со своей избранницей.