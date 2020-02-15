Екатерина Архарова с мужем проводит «медовый месяц» в Дубае после рождения сына

Екатерина Архарова состояла в браке с Маратом Башаровым, но их союз едва просуществовал год. Их развод был громким, как и другие бывшие жены артиста, она обвинила его в рукоприкладстве. А летом 2018 года девушка вышла замуж за бизнесмена Артем Илясова. Тогда они так и не смогли уехать отдыхать, а спустя год у них родился сын Даниил. Для 44-летней звезды этот ребенок стал первым. Она иногда делится снимками мальчика, но скрывает его лицо.

больше по теме Экс-жена Башарова устроила новогоднюю фотосессию с четырехмесячным сыном Екатерина Архарова впервые стала мамой в конце лета.

Наследнику Архаровой исполнилось полгода. Это событие она уже отметила не дома, так как уехала в отпуск. Актриса сообщила, что впервые отправилась отдыхать после рождения ребенка. Она опубликовала романтическое фото с супругом из Дубая. В кадре девушка позирует в солнцезащитных очках, улыбаясь рядом с возлюбленным.

«Как же хорошо!!! Наконец-то первый долгожданный отдых после рождения Данечки. Можно считать, что это наш с Артемом „медовый месяц“. Съездить после свадьбы куда-то вдвоем, так и не удалось. Навёрстываем упущенное», — рассказала Екатерина.

Поклонники восхитились трогательным кадром. «Какие вы красивые», «Наслаждайтесь друг другом! Отдых заслуженный», «Красивые и счастливые», — написали подписчики. К слову, неизвестно, взяла Архарова наследника с собой в поездку или оставила дома под присмотром няни. Ранее она успела разочароваться в услугах няни. Одна женщина подвела актрису, поэтому звезда была вынужедна пожаловаться на нее и написать гневный пост в соцсети.