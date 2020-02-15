Старший внук Евгении Симоновой пошел по стопам знаменитой бабушки

Евгения Симонова стала знаменита в 17 лет, когда снялась в фильме «В бой идут одни „старики“». Теперь она играет в театре. Актриса состоит в браке с Андреем Эшпайем, от которого у нее есть дочь Мария. Также от первого мужа у нее есть дочь Зоя. Перед грядущим юбилеем артистка стала героиней передачи «Привет, Андрей!». Она встретилась с коллегами и рассказала о своих близких.

Как выяснилось, у Симоновой есть третья дочь — приемная. 30 лет назад она стала опекуном девочки, мама которой, актриса театра Маяковского, скоропостижно скончалась от болезни. Рассказала артистка и о том, как теперь живут ее взрослые наследницы. «Зоя актриса театра Маяковского, а Мария пианистка», — поделилась звезда. Мария записала видео для мамы, так как живет в Дании.

«Всем большой привет! В дороге в пути все время, поэтому не могу быть с вами. Вот отправляю видеосообщение на бегу, в поезде. Хочется пожелать самого наилучшего мамочке в этот юбилей год, хоть она его и не очень любит. Мы ее очень любим, очень дорожим и восхищаемся, восторгается. Ты для нас, мама, является эталоном красоты. Мы стараемся быть тебе подстать. Ты нас всегда вдохновляешь», — высказалась девушка.

А Зоя пришла в студию. Она призналась, что всегда хотела быть актрисой. Симонова вспомнила, как девочка все время была с ней в театре и однажды сам Андрей Тарковский носил ее дочери стул. После этого присоединились к обсуждениям внуки артистки.

Старший Алексей признался, что решил пойти по стопам знаменитой бабушки. «Да, уже можно в Голливуд», — заверил он. Как оказалось, юноша уже снимался с Симоновой в картине «Многоточие». Девятилетняя Варвара призналась, что еще не определилась с будущей профессией. «У меня много вариантов. Больше всего на свете люблю котов», — отметила она. А младшая Соня заявила, что любит собак, а также ей нравится читать стихи.