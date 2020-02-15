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«Гениально выглядите!»: 92-летняя Раиса Куркина восхитилась моложавым видом

Ради встречи с коллегами по картине «Афоня» она пришла в студию передачи Андрея Малахова.

«Гениально выглядите!»: 92-летняя Раиса Куркина восхитилась моложавым видом
Раиса Куркина. фото: кадр из фильма "Афоня"

В этом году отметит юбилей звезда советского кино Евгения Симонова. Она стала героиней передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!», где встретилась с коллегами по фильмам «В бой идут одни „старики“», а также «Афоня». Мужчины, которым довелось поработать с артисткой, признались, что все были в нее влюблены. В свое время ей довелось поработать даже с такой легендарной актрисой, как Раиса Куркина.

Малахов с гордостью объявил, что артистка давно не появляется на публике, но по такому случаю сделала исключение. Женщину встретили аплодисментами стоя. «Во-первых, вы гениально выглядите!», — восхитилась Симонова. «Да! Да!»- согласились с ней коллеги.

«Это заслуга Бога и мое старание. Потому что, вы то не знаете, а я знаю. Утром прихожу в ванную, смотрюсь в зеркало: „Ой, Боже“! Оказывается — это я. Потом некоторые усилия и становлюсь немножко похожей, хотя бы узнаваемой», -поспешила объяснится Куркина. Она поздравила Симонову и пожелала ей оставаться собой как можно дольше.

Раиса Куркина поблагодарила Малахова. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Напомним, что Раиса Семеновна дважды была замужем. Первый муж Борис Скомаровский изменил артистке. Даже ради дочери Ирины супруги решили не сохранять брак. Со вторым избранником режиссером Владимиром Мотылем она прожила шесть лет. Он тоже изменил Куркиной. Перед этим актриса снялась в трех его фильмах, включая «Белое солнце пустыни».

Раиса Семеновна поразила моложавым видом. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

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