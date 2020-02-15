«Разрываюсь»: Милла Йовович пожаловалась на трудности мамских будней

Многодетная мать Милла Йовович пожаловалась на непростую родительскую долю. В начале февраля у американской актрисы и ее супруга Пола Андерсона родилась третья дочь – ее назвали Ошин. Первые дни ребенка омрачились болезнью — у малышки диагностировали острую форму желтухи. Переживающая за состояние девочки Милла вынуждена регулярно ездить в больницу, чтобы сдавать с Ошин анализы. О том, что ей трудно даются другие повседневные вещи, Йовович рассказала подписчикам в Instagram.

Актриса подчеркнула, что самым главным приоритетом для нее сейчас является внимание — Милла должна быть уверена, что все ее дети вне зависимости от возраста чувствуют родительскую заботу. Труднее всего, по мнению Йовович, сейчас приходится четырехлетней Дэшиел, ведь именно она в одночасье превратилась из младшего ребенка в среднего.

«Между школьным расписанием Эвер и желтухой Ошин у меня практически не остается времени на сон. При этом я стараюсь не забывать и о Дэшиел, чтобы она не обижалась из-за изменившегося статуса в семье. Сейчас мне очень трудно, я буквально разрываюсь», — написала она.

В День Купидона Йовович решила уделить максимум времени маленькой Дэшиел – мать и дочь много играли, щекотали друг друга. Милла призналась – для нее было очень важно осознавать, что они с малышкой остались так же близки, как и были до появления еще одного ребенка.