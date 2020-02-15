«Любовь непоколебима»: Успенская поблагодарила дагестанцев за поддержку после скандала с дочерью

65-летняя Любовь Успенская продолжает радовать людей песнями, несмотря на недомогание и внутренние переживания из-за конфликта с дочерью. На днях шансонье приехала в Махачкалу, чтобы исполнить там несколько синглов из своего репертуара. Судя по всему, жители Дагестана встретили Успенскую очень тепло – после мероприятия певица посвятила людям пост, в котором поблагодарила их за поддержку.

«Как бы ни пытались очернить мое имя, любовь зрителей непоколебима! Правда, адекватность и здравый смысл всегда победит наговоры недоброжелателей! Спасибо большое всем, кто меня поддерживает, ваша любовь и вера в меня — это лучшее доказательство, что я на правильном пути!», — написала она.

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Беспокоятся многочисленные поклонники и за состояние дочери Успенской – Татьяны Плаксиной. Так, в пятницу девушка обнародовала двусмысленный пост, в котором порассуждала о физических несовершенствах. Россиянка заявила, что не могут быть «калеками или уродами» те, у кого отсутствует полный рот зубов.