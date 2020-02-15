«Сладкая парочка»: Марина Юдашкина в юбке плиссе посетила театр с мужем

День всех влюбленных супруги провели вместе на показе мод, который прошел в Санкт-Петербурге.

Валентин Юдашкин недавно воссоединился с внуками. Его дочь Галина около полугода прожила в Китае, где ей предложили хороший контракт. Однако после Нового года она привезла своих наследников в Москву. Теперь модельер и его супруга Марина каждую свободную минуту посвящают малышам Анатолию и Аркадию. Однако в День всех влюбленных они провели вдвоем, посетив Александровский театр в Санкт-Петербурге.

Примечательно, что Юдашкины посмотрели не спектакль, а показа мод самого модельера. Валентин предстал на публике в брюках, футболке и пиджаке с узором. Рядом с ним позировала супруга, в черной облегающей блузке и юбке плиссе с тонким поясом. Образ в стиле total black подчеркнул ее стройную фигуру 61-летней Марины.

«Александринский театр. Поздравляем всех влюблённых с Днём Святого Валентина и хотим сказать что быть влюблённым это замечательно! Влюбляйтесь и будьте любимыми!», — написала она.

Многие поклонники восхитились парой. «Вы излучаете душевную теплоту и любовь», «Сладкая палочка», «Какая же вы красивая пара!», «Какая вы элегантная», «Обожаю вас стиль», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, жена Юдашкина следит за трнедами. Юбки плиссе в последнее время стали популярными. В них успели отметить Яна Рудковская, Ксения Собчак и другие светские львицы.