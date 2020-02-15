Пермякова показала Долину в белоснежном костюме на празднике друзей

Лариса Долина редко появляется на публике. 64-летняя артистка выступает на концертах, а также время от времени мелькает на светских мероприятиях. Большую часть времени она посвящает семье. У нее подрастает внучка Александра, с которой певица провела время на новогодних каникулах. Однако на днях звезда вышла в свет. Она посетила свадебное торжество Лены Лениной, которая вышла замуж за шеф-повара одного из столичных ресторанов.

На празднике Долина появилась в белоснежном костюме. Брюки прямого кроя подчеркнули ее стройные ноги, а платье-жакет с запахом придали женственности образу. Также певица сделала объемные кудри и дополнила наряд золотой сумочкой. Она разместилась за столиком со Светланой Пермяковой, которая облачилась в черное платье с пайетками. Снимок с артисткой звезда «Интернов» опубликовала в соцсети.

Многие поклонники восхитились образом Ларисы Александровны. Некоторые даже отметили, что певица постройнела. А вот наряд невесты, который стоил Лениной 10 миллионов рублей, впечатлил далеко не всех. «Светлана, вы прелесть! А с что Долиной? Грустная какая-то», «Долина как хорошо выглядит. Белый ей идет», «Похоже, что Лариса стала звездой вечера», «В Италии белый цвет может быть только у невесты», — стали писать пользователи Сети.

Долина поздравила молодоженов. Она заверила, что не видела Ленину такой счастливой и пожелала, чтобы жених холил и лелеял свою избранницу, а невеста была по-женски счастлива.