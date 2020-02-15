Плющенко поздравил Рудковскую с «днем какого-то Валентина» букетом белых роз

В поздравительной речи олимпийский чемпион подчеркнул – это вообще не их с Яной праздник.

Евгений Плющенко поздравил супругу – Яну Рудковскую с «днем какого-то Валентина». Накануне весь мир отмечал День всех влюбленных. Фигурист и продюсер исключением не стали: в честь 14 февраля спортсмен преподнес своей благоверной букет из белых роз, которым Яна поспешила похвастаться в Instagram.

«Все эти розы – только для тебя. Люблю тебя!», — сказал Плющенко.

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Когда же Рудковская поспешила уточнить у любимого, какой сегодня праздник, Плющенко признался – не вполне значительный.

«День какого-то Валентина. Это вообще так-то не наш праздник, если честно. Но главное, чтобы тебе было приятно», — сказал он с улыбкой.

Сама Яна в долгу также не осталась и призналась Плющенко в чувствах памятным видео со дня венчания. Рудковская назвала своего супруга «настоящим счастьем» и подчеркнула – она его очень сильно любит.