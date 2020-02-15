«Везде красота, единорожки»: Дава устроил сюрприз Бузовой в День всех влюбленных

Поющая телеведущая находилась на гастролях в Брянске. В праздничный день Давид Манукян не приехал к ней, но нашел способ порадовать девушку.

Ольга Бузова долгие годы была одинока. Снова довериться мужчине после болезненного развода с Дмитрием Тарасовым ей оказалось сложно. Но в прошлом году ключик к ее сердцу подобрал блогер Давид Манукян. Теперь влюбленные снимают вместе ролики и стараются все свободное время проводить вместе. На днях телеведущая намекнула, что хочет получить в подарок от бойфренда в День всех влюбленных. Она мечтала о путевке к океану или романтической фотосессии.

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Однако Ольга провела праздничный день без Давы. Она находилась на гастролях в Брянске, и избранник не смог к ней приехать. При этом еще днем звезда нарядилась в костюм медсестры с белыми чулками в сетку, чтобы порадовать своего возлюбленного. Однако Манукян вышел из ситуации. Вечером Бузова обнаружила, что ее номер в отеле украшен воздушными шарами в виде сердца, лепестками роз и плюшевыми единорогами. Конечно, ее также ждал букет цветов.

Сюрприз очень понравился Ольге. Она запрыгала от радости. «Тебя нет рядом, но даже на расстоянии ты умеешь меня удивлять. Так красиво в номере. Спасибо, любимый», — поблагодарила телеведущая бойфренда.

«Моя любимая», — ласково ответил ей Дава в соцсети. Бузова показала весь номер поклонникам. Как оказалось, ей предусмотрительно доставили даже фрукты и шампанское. «Везде красота, единорожки. Но у меня вопрос, как лечь спать, надо это всё убрать в стороночку», — отметила звезда.

Напомним, что ранее артистка признавалась, что мечтает стать матерью. Она даже заверила, что возьмет ребенка из детского дома, если до 35 лет не обзаведется своим наследником. Недавно девушку заподозрили в беременности. Однако пока Ольга не комментирует слухи. Она отметила, что поправилась за время отпуска.