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«Теперь семья полная»: Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз

У 46-летнего исполнителя и его супруги появился сын.

«Теперь семья полная»: Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз
Робби и Айда Уильямс/Фото: https://www.instagram.com/p/B5BKt8FHdpu/

46-летний Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз. О том, что в семье артиста произошло пополнение, публично объявила его жена Айда. Женщина опубликовала в личном микроблоге в Instagram трогательный снимок, на котором показала ноги всех своих малышей. Четвертым ребенком в знаменитой семье стал мальчик – малыша назвали Бо Бенедикт Энтовен.

Примечательно, что второго сына Робби Уильямсу родила не супруга, а суррогатная мать. Подобный опыт для британца уже второй – предыдущая дочь Коко также была явлена свету ею. Беременность женщины долгое время держали в секрете.

Сама Айда поспешила заверить: сейчас и она, и ее супруг очень счастливы. Маленький Бенедикт сделал их с Робби многократно счастливее.

«Мы счастливы, что можем подержать нашего здорового сына на руках. Теперь наша семья официально стала полной», — пояснила она.

Помимо Бенедикта и Коко чета Уильямс воспитывает дочь Теодору и сына Чарльза. Недавно Айда, отмечает газета Metro, публично признавалась – она отчаянно желала стать матерью в четвертый раз, однако для этого были некоторые сложности. Сейчас же мечта супругов исполнилась.

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