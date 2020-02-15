«Мне хватает смелости создавать шедевры»: Киркоров прокомментировал блокировку клипа на YouTube

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал исчезновение скандального клипа с YouTube. Напомним, 14 февраля исполнитель анонсировал выход новой песни «Романы». Необычный трек Киркоров сопроводил эпатажным клипом, в котором сам предстал обуреваемым страстями священником.

Увиденное шокировало некоторую часть аудитории. Люди начали писать, что роликом Филипп способен навлечь на себя гнев религиозных представителей общества. Сам Киркоров, впрочем, уверил – он вдохновлялся сериалом «Молодой папа» и ему ничего не грозит. Позже, пишут журналисты, видео было внезапно удалено с YouTube. Официальные представители Киркорова поспешили связаться с технической поддержкой платформы. Там им пояснили, что ролик не может быть размещен, поскольку содержит в себе шокирующий контент, а также нарушает правила, препятствующие размещению «взрослого контента».

Сам Филипп на случившееся отреагировал эмоционально. В беседе с «Вокруг ТВ» артист пояснил – во всем виновны его завистники. Тем же, кому не нравится его творчество, Киркоров посоветовал «пойти изучать тренды», а затем вернуться к нему на обсуждение.

«Да, мне хватает смелости создавать такие шедевры. Я буду защищать клип, сколько бы раз его ни блокировали. Потому что там нет ничего оскорбительного», — заявил он.

Так, по данным СМИ, ролик отсутствовал на YouTube всего четыре часа. Сейчас он по-прежнему доступен для ознакомления и уже набрал 400 тысяч просмотров.