«У нас родился мальчик»: жена Гарика Мартиросяна объявила о радостном событии

14 февраля свой день рождения празднует юморист и шоумен Гарик Мартиросян, ему исполнилось 46 лет. Супруга артиста Жанна Левина оригинально поздравила его Instagram, что называется с юмором.

«Можете нас поздравить. У нас родился мальчик. Вес 87 кг, рост 1 м, 83 см, 8/10 по шкале Апгар, 46 лет», — написала женщина, опубликовав фото на фоне поздравительных шаров.

Для тех, кто не знал, когда точно день рождения у Мартиросяна, такой пост вполне мог стать розыгрышем. А вдруг пара действительно скрывала, что ждет третьего ребенка? Но подписчики Левиной отреагировали правильно. Единственное, спросили, почему 8, а не 10 по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорожденного), Жанна ответила, что «малыш» курит.

А, тем временем, Гарик на своей странице воздержался от поздравительного поста самому себе и посвятил фото Дню всех влюбленных, точнее, выбору букета для жены: из голландских тюльпанов или из швейцарских шоколадок.

А какой букет вы бы предпочли?